Росія продовжує вбивати мирних жителів Донеччини: 4 загиблих і 10 поранених

фото: Новинарня

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Полтавці, Яблунівці і Софіївці.

Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3196 загиблих і 7065 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, напередодні армія РФ завдала удару по Краматорську, одна людина загинула, ще двоє поранені.