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07 травня 2025, 08:55

Росія продовжує вбивати мирних жителів Донеччини: 4 загиблих і 10 поранених

07 травня 2025, 08:55
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фото: Новинарня
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Російська армія минулої доби, 6 травня, вбила чотирьох жителів Донецької області, ще 10 людей зазнали поранень

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Полтавці, Яблунівці і Софіївці.

Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3196 загиблих і 7065 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, напередодні армія РФ завдала удару по Краматорську, одна людина загинула, ще двоє поранені.

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