Росія продовжує вбивати мирних жителів Донеччини: 4 загиблих і 10 поранених
Російська армія минулої доби, 6 травня, вбила чотирьох жителів Донецької області, ще 10 людей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Полтавці, Яблунівці і Софіївці.
Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3196 загиблих і 7065 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, напередодні армія РФ завдала удару по Краматорську, одна людина загинула, ще двоє поранені.
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