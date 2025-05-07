110 атак за сутки: на Сумщине погибли четыре гражданских, 14 ранены

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За прошедшие сутки российские войска совершили 110 обстрелов по 36 населенным пунктам в 11 общинах Сумской области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

В результате обстрелов погибли четверо мирных жителей: трое – в Сумской общине (включая ребенка) и один – в Белопольской общине. Еще 14 гражданских получили ранения, среди них — пятеро детей.

Больше всего пострадавших в Сумской общине (11 человек), еще по одному – в Краснопольской и Юнаковской общинах.

Оккупанты активно применяли современное вооружение:

почти 10 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ);

почти 35 атак дронами-камикадзе (FPV);

свыше 20 сбросов ВОГ с БПЛА.

Повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской общине – частные дома, нежилые помещения, автомобили и церковь;

в Белопольской – 6 жилых домов;

в Юнаковской – 2 домовладения.

Воздушная тревога в регионе продолжалась более 15 часов.

Напомним, вечером 6 мая оккупанты атаковали баллистикой пригород Сум. Погибли три человека, еще 11 пострадали.

В Сумской общине 7 и 8 мая объявили Днями траура по погибшим в Великочернеччинском старостате.