110 атак за сутки: на Сумщине погибли четыре гражданских, 14 ранены
За прошедшие сутки российские войска совершили 110 обстрелов по 36 населенным пунктам в 11 общинах Сумской области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
В результате обстрелов погибли четверо мирных жителей: трое – в Сумской общине (включая ребенка) и один – в Белопольской общине. Еще 14 гражданских получили ранения, среди них — пятеро детей.
Больше всего пострадавших в Сумской общине (11 человек), еще по одному – в Краснопольской и Юнаковской общинах.
Оккупанты активно применяли современное вооружение:
- почти 10 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ);
- почти 35 атак дронами-камикадзе (FPV);
- свыше 20 сбросов ВОГ с БПЛА.
Повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской общине – частные дома, нежилые помещения, автомобили и церковь;
- в Белопольской – 6 жилых домов;
- в Юнаковской – 2 домовладения.
Воздушная тревога в регионе продолжалась более 15 часов.
Напомним, вечером 6 мая оккупанты атаковали баллистикой пригород Сум. Погибли три человека, еще 11 пострадали.
В Сумской общине 7 и 8 мая объявили Днями траура по погибшим в Великочернеччинском старостате.