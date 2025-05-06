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06 травня 2025, 20:00

Троє загиблих: рятувальники показали наслідки ракетного удару по передмістю Сум

06 травня 2025, 20:00
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фото: ДСНС України
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Кількість жертв і постраждалих внаслідок удару балістичною ракетою по передмістю Сум зросла до трьох та 11 відповідно. Загинула дівчина, хлопчик і чоловік

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови міста Суми Артем Кобзар, передає RegioNews.

За його словами, окупанти вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі в одному зі старостинських округів у передмісті міста Суми.

"За оновленою інформацією, маємо трагічні наслідки: — загинули 3 особи: дівчина — на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні", — додав Артем Кобзар.

Національна поліція України повідомила, що серед жертв: 6-річний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.

За оперативними даними ДСНС, станом на 19:45 відомо вже про 11 постраждалих, з них п’ятеро діти.

Наразі на місці ворожого удару працюють екстрені служби.

Нагадаємо, ввечері 6 травня окупанти атакували балістикою передмістя Сум. Раніше повідомлялося, що загинула одна дитина та шестеро людей дістали поранення.

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