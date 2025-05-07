На Сумщині 7 та 8 травня оголосили Днями жалоби

фото: Сумська міська рада

У Сумській громаді 7 та 8 травня оголосили Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті внаслідок російського ракетного удару у вівторок, 6 травня

Про це повідомила Сумська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що на знак скорботи на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності будуть приспущені Державні Прапори.

"Скасовано проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті. Пам'ять загиблих вшанують хвилиною мовчання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 6 травня окупанти атакували балістикою передмістя Сум.

Внаслідок ворожого удару загинули троє людей: 6-річний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік. Ще 11 осіб дістали поранення.