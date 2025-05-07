13:59  06 травня
На Тернопільщині у пенсіонерки знайшли пістолет
11:11  06 травня
Вибух у гаражі: на Хмельниччині чоловік намагався розібрати залишки ракети
08:52  06 травня
У Броварах собака накинувся на школярів: постраждали семеро дітей
UA | RU
UA | RU
07 травня 2025, 00:45

На Сумщині 7 та 8 травня оголосили Днями жалоби

07 травня 2025, 00:45
Читайте также на русском языке
фото: Сумська міська рада
Читайте также
на русском языке

У Сумській громаді 7 та 8 травня оголосили Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті внаслідок російського ракетного удару у вівторок, 6 травня

Про це повідомила Сумська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що на знак скорботи на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності будуть приспущені Державні Прапори.

"Скасовано проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті. Пам'ять загиблих вшанують хвилиною мовчання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 6 травня окупанти атакували балістикою передмістя Сум.

Внаслідок ворожого удару загинули троє людей: 6-річний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік. Ще 11 осіб дістали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли загиблі траур Сумська область ракетний удар День траура
Троє загиблих: рятувальники показали наслідки ракетного удару по передмістю Сум
06 травня 2025, 20:00
Ракетний удар по передмістю Сум: загинула дитина, 6 людей поранені
06 травня 2025, 19:05
Росіяни атакували балістикою передмістя Сум: є пошкодження інфраструктури
06 травня 2025, 18:10
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами": зруйнований будинок, є поранені
07 травня 2025, 00:05
Перший погляд на Україну на Євробаченні: Ziferblat показали костюми від Фролова
06 травня 2025, 23:55
"Мам, відчепись і вийди": Оля Полякова розповіла, як складно переживає період сепарації доньки-підлітка
06 травня 2025, 23:45
На Донеччині рсіяни знищили будинок фіналістки "Голосу країни"
06 травня 2025, 23:35
На Київщині екс-чиновник заробляв на незаконній вирубці дерев
06 травня 2025, 23:15
Черкащанин з "двома дружинами" намагався втекти за кордон
06 травня 2025, 22:55
На Донеччині росіяни розстріляли беззбройних українських військових
06 травня 2025, 22:40
Росіяни вчергове атакували Дніпропетровщину: є руйнування та постраждалі
06 травня 2025, 22:16
У Хмельницькому легковик Audi потонув у річці
06 травня 2025, 22:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »