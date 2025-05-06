Росіяни атакували балістикою передмістя Сум: є пошкодження інфраструктури
У вівторок ввечері, 6 травня, російські війська атакували ракетою передмістя Сум. Внаслідок "прильоту" є пошкодження цивільної інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, РФ завдала ракетного удару близько 17:30.
"Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються. Перебувайте в укриттях!", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загроза ракетних ударів залишається.
Нагадаємо, 6 травня ворог завдав масованого удару по Харкову. Постраждало четверо осіб. На найбільшому ринку Харкова "Барабашово" внаслідок російського удару згоріли 90 магазинів, майже 100 – пошкоджені.
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