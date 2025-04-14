На Херсонщині росіяни вбили 3 людей, постраждали 6 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Новорайськ, Нововоронцовка, Новотягинка, Олександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Приозерне, Республіканець, Садове, Станіслав, Степанівка, Тягинка, Українка, Урожайне, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шляхове та Зеленівка.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 6 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула 62-річна жінка, постраждав 47-річний чоловік.