На Херсонщині росіяни вбили 3 людей, постраждали 6 цивільних
Протягом минулої доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів три людини загинули, постраждали шестеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Новорайськ, Нововоронцовка, Новотягинка, Олександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Приозерне, Республіканець, Садове, Станіслав, Степанівка, Тягинка, Українка, Урожайне, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шляхове та Зеленівка.
"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 6 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула 62-річна жінка, постраждав 47-річний чоловік.