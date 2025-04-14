06:18  14 квітня
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Київ – Вінниця – Жмеринка
04:09  14 квітня
В окупованому Бердянську триває примусова паспортизація підлітків
02:15  14 квітня
У Житомирі чоловік зірвався з 30-метрової скелі
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2025, 08:31

На Херсонщині росіяни вбили 3 людей, постраждали 6 цивільних

14 квітня 2025, 08:31
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів три людини загинули, постраждали шестеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Новорайськ, Нововоронцовка, Новотягинка, Олександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Приозерне, Республіканець, Садове, Станіслав, Степанівка, Тягинка, Українка, Урожайне, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шляхове та Зеленівка.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 6 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки загинула 62-річна жінка, постраждав 47-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Херсонська ОДА обстріли загиблі окупанти Херсонська область Прокудін Олександр Сергійович
Росіяни скинули на Запорізьку область більше 20 авіабомб: постраждав цивільний
14 квітня 2025, 08:00
Окупанти завдали удару по Харкову: загорілися склади з продуктами
14 квітня 2025, 07:40
Війська РФ атакували Одесу "шахедами": поранені 5 людей, пошкоджена інфраструктура
14 квітня 2025, 07:20
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
Масовані атаки на Сумщину: зафіксовано понад сотню вибухів
14 квітня 2025, 08:51
У Києві частково обмежать рух транспорту майже на три місяці
14 квітня 2025, 08:15
Росіяни скинули на Запорізьку область більше 20 авіабомб: постраждав цивільний
14 квітня 2025, 08:00
$180 тисяч за мовчання: у Батумі затримали шантажистів, які погрожували українцю
14 квітня 2025, 07:53
Окупанти завдали удару по Харкову: загорілися склади з продуктами
14 квітня 2025, 07:40
У Білій Церкві чоловіка побили за зауваження: нападників можуть посадити на 5 років
14 квітня 2025, 07:32
Війська РФ атакували Одесу "шахедами": поранені 5 людей, пошкоджена інфраструктура
14 квітня 2025, 07:20
Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами й артилерією
14 квітня 2025, 07:13
У ВМС повідомили, чи є загроза ударів ракетами "Калібр"
14 квітня 2025, 07:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »