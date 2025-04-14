Ракетний удар по Сумах: 119 постраждалих, серед них – 15 дітей

фото: Сумська міська рада

Кількість людей, які постраждали через ракетний удар російської армії в Сумах 13 квітня, зросла до 119

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Сумщини, передає RegioNews.

Зазначається, що на даний момент відомо про 34 загиблих, з них 2 дітей. Травмовано 119 людей, з них 15 дітей.

Окрім того, пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус.

Наразі проводиться демонтаж та розбір аварійний конструкцій, а також відновлення віконних прорізів.

На місці події працює 60 чоловік особового складу та 18 одиниць спеціальної техніки ДСНС України.

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

За останніми даними, загинуло щонайменше 34 особи, серед них є діти.

Володимир Зеленський закликав до жорсткої реакції міжнародної спільноти.

Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, назвавши його "жахливим" та "помилкою РФ".