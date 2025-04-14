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14 апреля 2025, 10:55

В Сумах объявили трехдневный траур по погибшим во время ракетного удара

14 апреля 2025, 10:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Сумах объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара, который российские войска совершили 13 апреля

Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.

Отмечается, что 14, 15 и 16 апреля в Сумах объявлены на днях траура.

"Вчера город испытал очередной российский террор. Погибли десятки мирных людей, среди них - дети. Более сотни раненых. Много разрушений. Это страшная боль для каждого из нас. Скучаем. Помним. Искренне сочувствуем всем, кто потерял близких", – написал Кривошеенко.

Чиновник выразил благодарность другим городам за поддержку, а также врачам, спасателям и волонтерам, борющимся за каждую человеческую жизнь.

Как известно, в понедельник, 14 апреля, в знак траура приспустили флаги в Киевской, Львовской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Закарпатской областях.

Напомним, утром 13 апреля на Вербное воскресенье войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. Оккупанты применили баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

По последним данным, известно о 34 погибших, из них 2 детей. Травмированы 119 человек, из них 15 детей.

Владимир Зеленский призвал к жесткой реакции международного сообщества.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетный удар РФ по Сумам , назвав его "ужасным" и "ошибкой РФ".

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