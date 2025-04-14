Зеленський розповів, скільки мирних жителів та військових убила Росія

фото: з відкритих джерел

Через розв'язану Росією війну в Україні загинуло майже 13 тисяч мирних жителів та до 100 тисяч українських військових

Про це інформує RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.



"Щоденні російські удари по українських містах. 1700 нападів на школи, понад 600 загиблих дітей, 780 атак на медичні заклади, 13 000 вбитих мирних жителів і до 100 000 українських військових", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, наш народ платить найвищу ціну.

"Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали життя наших людей", – сказав президент.

Окрім того, Зеленський додав, що на кону безпека всього світу.

"Якщо ми не будемо твердо стояти, він (ред. президент Росії Володимир Путін) буде просуватися далі. Це не просто пусті спекуляції; загроза реальна. Кінцева мета Путіна — відродити Російську імперію та повернути території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну", – наголосив український президент.

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

За останніми даними, загинуло щонайменше 34 особи, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула до 117 осіб.

Володимир Зеленський закликав до жорсткої реакції міжнародної спільноти.

Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, назвавши його "жахливим" та "помилкою РФ".