Масовані атаки на Сумщину: зафіксовано понад сотню вибухів
Уночі та зранку 14 квітня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 105 вибухів
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що окупанти обстріляли 9 громад.
- Білопільська громада: було скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).
- Есманьська громада: атака FPV-дроном (1 вибух), артилерія (19 вибухів), міномети (3 вибухи).
- Глухівська громада: обстріл з танку (3 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).
- Краснопільська громада: удари FPV-дронами (2 вибухи), авіаційні атаки (29 вибухів).
- Великописарівська громада: удари FPV-дронами (3 вибухи), скидання з БпЛА (3 вибухи).
- Шалигинська громада: артилерія (4 вибухи).
- Миропільська громада: авіаційні удари (10 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).
- Юнаківська громада: атака з РСЗВ (10 вибухів).
- Хутір-Михайлівська громада: обстріл з РСЗВ (10 вибухів).
Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах. Станом на ранок 14 квітня відомо про 34 загиблих, поранених – 117.
Росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-2".
Спецпредставник президента США з питань РФ та України Кіт Келлог відреагував на удар по Сумах, зазначивши, що Росія переходить будь-яку межу пристойності.
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