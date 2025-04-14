Масовані атаки на Сумщину: зафіксовано понад сотню вибухів

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Уночі та зранку 14 квітня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 105 вибухів

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти обстріляли 9 громад.

Білопільська громада: було скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Есманьська громада: атака FPV-дроном (1 вибух), артилерія (19 вибухів), міномети (3 вибухи).

Глухівська громада: обстріл з танку (3 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: удари FPV-дронами (2 вибухи), авіаційні атаки (29 вибухів).

Великописарівська громада: удари FPV-дронами (3 вибухи), скидання з БпЛА (3 вибухи).

Шалигинська громада: артилерія (4 вибухи).

Миропільська громада: авіаційні удари (10 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).

Юнаківська громада: атака з РСЗВ (10 вибухів).

Хутір-Михайлівська громада: обстріл з РСЗВ (10 вибухів).

Нагадаємо, вранці 13 квітня ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах. Станом на ранок 14 квітня відомо про 34 загиблих, поранених – 117.

Росіяни вдарили по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-2".

Спецпредставник президента США з питань РФ та України Кіт Келлог відреагував на удар по Сумах, зазначивши, що Росія переходить будь-яку межу пристойності.