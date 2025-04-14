Массированные атаки на Сумщину: зафиксировано более сотни взрывов
Ночью и утром 14 апреля россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 105 взрывов
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что оккупанты обстреляли 9 общин.
- Белопольская община: был сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва).
- Эсманьская община: атака FPV-дроном (1 взрыв), артиллерия (19 взрывов), минометы (3 взрыва).
- Глуховская община: обстрел из танка (3 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Краснопольская община: удары FPV-дронами (2 взрыва), авиационные атаки (29 взрывов).
- Великописаревская община: удары FPV-дронами (3 взрыва), сброс с БпЛА (3 взрыва).
- Шалыгинская община: артиллерия (4 взрыва).
- Миропольская община авиационные удары (10 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
- Юнаковская община: атака с РСЗО (10 взрывов).
- Хутор-Михайловская община: обстрел из РСЗО (10 взрывов).
Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. По состоянию на утро 14 апреля известно о 34 погибших, раненых – 117 человек.
Россияне ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-2".
Спецпредставитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам, отметив, что Россия переходит любой предел приличия.
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