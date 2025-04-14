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14 апреля 2025, 08:51

Массированные атаки на Сумщину: зафиксировано более сотни взрывов

14 апреля 2025, 08:51
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью и утром 14 апреля россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 105 взрывов

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что оккупанты обстреляли 9 общин.

  • Белопольская община: был сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва).
  • Эсманьская община: атака FPV-дроном (1 взрыв), артиллерия (19 взрывов), минометы (3 взрыва).
  • Глуховская община: обстрел из танка (3 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Краснопольская община: удары FPV-дронами (2 взрыва), авиационные атаки (29 взрывов).
  • Великописаревская община: удары FPV-дронами (3 взрыва), сброс с БпЛА (3 взрыва).
  • Шалыгинская община: артиллерия (4 взрыва).
  • Миропольская община авиационные удары (10 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
  • Юнаковская община: атака с РСЗО (10 взрывов).
  • Хутор-Михайловская община: обстрел из РСЗО (10 взрывов).

Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. По состоянию на утро 14 апреля известно о 34 погибших, раненых – 117 человек.

Россияне ударили по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-2".

Спецпредставитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог отреагировал на удар по Сумам, отметив, что Россия переходит любой предел приличия.

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