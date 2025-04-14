Росіяни скинули на Запорізьку область більше 20 авіабомб: постраждав цивільний
Минулої доби російські війська завдали 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, поранення дістав цивільний
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше чотири приватні будинки, автівки та обʼєкти інфраструктури. Вчора росіяни атакували село Біленьке з артилерії.
"42-річний чоловік поранений внаслідок атаки росіян по Запорізькому району", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 23 авіаційних удари по Степногірську, Камʼянському, Павлівці, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Малинівці.
- 299 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку.
- 131 артудар завдали окупанти по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, вранці 14 квітня російська армія атакувала КАБами селище Степногірськ Василівського району. Окупанти обстріляли житлову забудову прифронтового населеного пункту, виникла пожежа, зникло світло.