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23 жовтня 2026, 10:34

5-річна дитина в реанімації: на Рівненщині затримали водія після ДТП

23 жовтня 2026, 10:34
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Фото: Національна поліція
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Слідчі затримали 60-річного водія вантажівки DAF, якого підозрюють у спричиненні дорожньо-транспортної пригоди з чотирма потерпілими. Чоловік із Житомирської області перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, водій вантажівки DAF зіткнувся з попутним автомобілем Mitsubishi L200, за кермом якого перебував 60-річний рівнянин. Від удару пікап відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з Opel Vivaro під керуванням 36-річного жителя Рівного.

Унаслідок аварії травмувалися четверо людей. Водій Mitsubishi отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а також травми грудної клітки, черевної порожнини й таза.

У водія Opel, його 34-річної дружини та п'ятирічного сина медики діагностували політравми й травми голови. Усіх трьох у тяжкому стані госпіталізували до реанімації.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДТП сталася 22 жовтня близько 17:00 на трасі Київ – Чоп поблизу Квасилова.

Раніше на Рівненщині внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на металобрухт. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловіка госпіталізували.

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