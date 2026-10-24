Російська атака на передмістя Дніпра: у лікарні помер чоловік із тяжкими опіками
У лікарні помер 33-річний чоловік, який дістав тяжкі опіки внаслідок російської атаки на склади в передмісті Дніпра 20 жовтня. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.
За інформацією ОВА, чоловік перебував у вкрай тяжкому стані через опіки всього тіла. Медики до останнього боролися за його життя, однак він помер у лікарні.
Таким чином, унаслідок російського удару по складах у передмісті Дніпра 20 жовтня загинули троє людей. Ще троє постраждалих дістали поранення.
Нагадаємо, на світанку 20 жовтня російські війська здійснили атаку на Дніпро. Пошкоджені приватні будинки у передмісті, обійшлось без постраждалих.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Сили оборони уразили завод компонентів для ракет і комбінат у РФ
24 жовтня 2026, 14:43Росіяни вдарили ракетою по Лозовій
24 жовтня 2026, 14:07На Прикарпатті чоловік змушував кульгавого коня тягнути деревину: поліція склала протокол
24 жовтня 2026, 13:53На Сумщині через російські атаки знеструмлена частина області
24 жовтня 2026, 13:11У Києві відновили рух метро між "Видубичами" та "Славутичем"
24 жовтня 2026, 12:56Volkswagen зіткнувся зі скутером на Рівненщині: загинула 58-річна жінка
24 жовтня 2026, 12:23На Чернігівщині підприємство понад 10 років незаконно користувалося 142 га землі
24 жовтня 2026, 11:43На Дніпропетровщині під ударами були чотири райони: пошкоджені будинки та інфраструктура
24 жовтня 2026, 11:25У Харкові через перебої з електрикою затримується рух метро й електротранспорту
24 жовтня 2026, 10:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »