Російська атака на передмістя Дніпра: у лікарні помер чоловік із тяжкими опіками

Фото: Дніпропетровська ОВА

У лікарні помер 33-річний чоловік, який дістав тяжкі опіки внаслідок російської атаки на склади в передмісті Дніпра 20 жовтня. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

За інформацією ОВА, чоловік перебував у вкрай тяжкому стані через опіки всього тіла. Медики до останнього боролися за його життя, однак він помер у лікарні.

Таким чином, унаслідок російського удару по складах у передмісті Дніпра 20 жовтня загинули троє людей. Ще троє постраждалих дістали поранення.

Нагадаємо, на світанку 20 жовтня російські війська здійснили атаку на Дніпро. Пошкоджені приватні будинки у передмісті, обійшлось без постраждалих.