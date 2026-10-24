У Харкові через перебої з електрикою затримується рух метро й електротранспорту

Фото: Харківський метрополітен

У Харкові 24 жовтня через перебої з електропостачанням виникли проблеми з рухом наземного електротранспорту та метрополітену. Наразі рух поступово відновлюється, однак на окремих маршрутах можливі суттєві затримки. Автобуси працюють у штатному режимі

Про це повідомила заступниця директора департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Ольга Мірошніченко, пише Укрінформ, передає RegioNews .

"У зв’язку з перебоями в електропостачанні з боку АТ "Харківобленерго” наявні проблеми з рухом електричного транспорту та метрополітену. Наразі рух поступово відновлюється. Можливі суттєві затримки на деяких маршрутах електричного транспорту”, — зазначила Мірошніченко.

Для перевезення пасажирів також запроваджують тимчасовий автобусний маршрут вулицею Клочківською та проспектом Перемоги. Він курсуватиме від вулиці Європейської до розворотного кола ”Проспект Перемоги”.

Начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ ”Харківобленерго” Володимир Скічко повідомив, що перебої виникли внаслідок російської атаки на об’єкти об’єднаної енергосистеми України.

”На поточний час додаткові обмеження в електропостачанні зняті. Водночас є нагальна потреба в ощадливому використанні електроенергії”, — сказав Скічко.

Він також додав, що протягом доби в Харківській області діятимуть графіки відключень електроенергії.

Нагадаємо, 22 жовтня внаслідок масованої російської атаки на столицю станція "Чернігівська" зазнала пошкоджень. Зокрема, постраждали вітражні вікна, платформа та фасад. Також було пошкоджено колії, контактну рейку, систему електропостачання та управління рухом.