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23 жовтня 2026, 19:30

Відключення світла 24 жовтня: в Укренерго назвали графіки на вихідні

23 жовтня 2026, 19:30
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 24 жовтня, в Україні знову діятимуть обмеження електроенергії. Причина - наслідки російських атак

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

24 жовтня в частині регіонів будуть діяти таки обмеження електроенергії:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

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