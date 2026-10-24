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24 жовтня 2026, 10:48

Росія атакувала Україну 126 безпілотниками: скільки цілей знешкодила ППО

24 жовтня 2026, 10:48
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Фото: Міноборони
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У ніч проти 24 жовтня сили протиповітряної оборони України знешкодили 101 зі 126 російських безпілотників. Водночас зафіксували влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на п’ятьох локаціях

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews.

За даними військових, із 18:00 23 жовтня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками Shahed, зокрема реактивними, S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Загалом зафіксували запуск 126 безпілотників, серед яких 61 — реактивний. Росія запускала їх із напрямків Орла, Курська, Шаталова, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька й Гвардійського в Криму та з акваторії Азовського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 24 жовтня, українська ППО збила або подавила 101 безпілотник Shahed, зокрема 50 реактивних, а також "Гербера" та дрони інших типів.

Водночас на 14 локаціях зафіксували влучання російських безпілотників, ще на п’ятьох — падіння уламків збитих цілей.

Нагадаємо,що унаслідок російської атаки на Дніпро та передмістя 23 жовтня загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.

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