На Сумщині через російські атаки знеструмлена частина області

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У частині Сумської області зникло електропостачання через російську збройну агресію. Енергетики працюють над відновленням подачі світла, однак терміни ремонтних робіт залежать від безпекової ситуації

Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго", передаає RegioNews .

"У частині Сумщини маємо знеструмлення через збройну агресію Російської Федерації", — йдеться у повідомленні компанії.

Енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання. Про терміни повернення світла наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що у Харкові 24 жовтня через перебої з електропостачанням виникли проблеми з рухом наземного електротранспорту та метрополітену. Наразі рух поступово відновлюється, однак на окремих маршрутах можливі суттєві затримки. Автобуси працюють у штатному режимі.