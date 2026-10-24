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24 жовтня 2026, 12:23

Volkswagen зіткнувся зі скутером на Рівненщині: загинула 58-річна жінка

24 жовтня 2026, 12:23
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Фото: поліція Рівненської області
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У селі Ставок на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 58-річна скутеристка. Автомобіль Volkswagen зіткнувся зі скутером Honda, коли жінка перетинала проїжджу частину

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 23 жовтня близько 15:00 на вулиці Шевченка в селі Ставок Костопільської громади.

За попередніми даними слідства, 21-річний житель села Жильжа, керуючи автомобілем Volkswagen, допустив зіткнення зі скутером Honda під керуванням місцевої жительки.

Від отриманих травм 58-річна жінка загинула на місці події. За даними поліції, вона була без мотошолома.

Водій автомобіля, за результатами огляду, був тверезий.

За фактом ДТП, що спричинила смерть потерпілої, слідчий розпочав досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.

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