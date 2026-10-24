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24 жовтня 2026, 11:43

На Чернігівщині підприємство понад 10 років незаконно користувалося 142 га землі

24 жовтня 2026, 11:43
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Верховний Суд остаточно підтвердив незаконність реєстрації права користування 141,8 га землі водного фонду на Чернігівщині за приватним підприємством. Компанія понад 10 років використовувала ділянку для розведення риби без договору оренди та рішення місцевої ради

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews.

У 2023 році за позовом прокуратури суд зобов’язав повернути землю територіальній громаді. Однак підприємство продовжило користуватися ділянкою, а зареєстроване за ним право залишалося чинним, попри рішення суду.

Через це громада не могла повноцінно розпоряджатися своєю землею. Водночас міська рада протягом двох років не вжила належних заходів для скасування незаконної реєстрації.

Тому прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора повторно звернулися до суду — цього разу з вимогою скасувати державну реєстрацію права користування землею за підприємством.

Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду залишив ці рішення без змін.

Таким чином, незаконну реєстрацію права користування 141,8 га землі водного фонду остаточно скасовано, що усуває юридичні перешкоди для розпорядження ділянкою територіальною громадою.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів. Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.

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