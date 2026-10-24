У Києві російський удар зруйнував приватний будинок: 2 людей постраждали

Фото: ДСНС

Про це повідомили рятувальники, передає RegioNews .

Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.

На місці удару рятувальники виявили одного постраждалого та передали його медикам для госпіталізації.

Ще одна людина дістала травми, але не потребувала госпіталізації.

Пожежу, що виникла внаслідок влучання, оперативно ліквідували.

Нагадаємо,що унаслідок російської атаки на Дніпро та передмістя 23 жовтня загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.