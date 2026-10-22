На Черкащині вантажівка з’їхала в кювет

Фото: поліція Черкаської області

На Звенигородщині Черкаської області вантажний автомобіль Renault Magnum з’їхав у кювет. Аварія сталася 22 жовтня близько 10:30 на автодорозі Н-16 між селами Гусакове та Вільховець

Про це повідомили в поліції Черкаської області, передає RegioNews .

За попередньою інформацією, 56-річний водій вантажівки не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням. Унаслідок цього автомобіль з’їхав із дороги в кювет.

На місці ДТП працювали поліцейські сектору реагування патрульної поліції. Вони регулювали дорожній рух і склали відповідні адміністративні матеріали.

У поліції закликають водіїв обирати безпечну швидкість, враховувати дорожні умови, уникати різких маневрів і гальмувань та дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, вдень 19 жовтня на Рівненщині внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на металобрухт. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловіка госпіталізували.