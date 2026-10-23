Booking.com, відповідь за ваші с̶л̶ь̶о̶з̶и̶ гроші

Коли ЄС розбереться з Booking – невідомо. Але добре, що питання підняли на такому рівні. А поки тричі подумайте, перш ніж натискати на будь-яке посилання

Коли ЄС розбереться з Booking – невідомо. Але добре, що питання підняли на такому рівні. А поки тричі подумайте, перш ніж натискати на будь-яке посилання

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Нарешті! Це сталося! Новинні стрічки потішили: "Європейська комісія розпочала поглиблене розслідування щодо сервісу бронювання житла Booking.com через ризики, пов’язані з фейковими оголошеннями та фішинговим шахрайством".

Ну, зізнавайтеся, хто з вас, постійних користувачів Booking, стикався з розводняком на гроші (фішингом, по-науковому)? Хто скільки віддав спочатку шахраям, а потім стільки ж змушений був заплатити за готель?

Такі історії мої подружки розповідають пошепки, бо й у стін є вуха, а вуха їхніх чоловіків – навіть у повітрі. І тому, що ціна питання – від 10 тисяч у. о. понад вартість бронювання. А на відпустку ж усі налаштувалися: діти пакують свої валізи, чоловік подумки обирає коктейлі в готельному барі та диван позручніше десь подалі від усіх.

І всі мої знайомі, які потрапили в таку історію, платили за відпочинок двічі. Бо жодне звернення до Booking не завершувалося бажаним: "Вибачте-пробачте, що ви такі лохи, ми самі заплатимо за ваш готель, а вам надішлемо втішні зефірки". Booking розводив руками й поважно доповідав: "Ми до цього стосунку не маємо". Те саме казали й готелі.

А схема була проста: у Viber або WhatsApp надходило повідомлення нібито від омріяного готелю з твоїми датами перебування:"Дуже раді, що ви забронювали наш готель! З нетерпінням чекаємо на вас! Усі баяни вже порвали… Сплатіть просто зараз!" І мої подружки, і не лише вони, платили…

Я користуюся Booking уже понад 10 років. Із готелями та апартаментами бувало різне. А ось Booking завжди (і це не реклама) ставав на мій бік у суперечках із власниками об’єктів розміщення й повертав гроші навіть за бронювання без права на повернення коштів. А ще – купа приємних знижок (хоч іноді й ілюзорних) та бонусів (цілком реальних).

У мене особисто було дві історії, коли, схоже, мої дані "втекли" із Booking до спритних товаришів, які опанували сучасні види розводняків на гроші.

Перша трапилася ще у 2025-му. З моєї єврової картки, якою я оплачую готелі в Європі через Booking, хтось списав 1 долар. Мені, звичайно, таких великих грошей було б не шкода – якби пішли вони на порятунок північних білих носорогів або какапо, нелітаючих нічних папуг. Але мій долар нібито вирушив до якогось готелю в Штатах. У гостях у Трампа я ніколи не була, візи не маю. Тож я навіть напідпитку не могла забронювати там готель.

Дякую моєму банку (не скажу якому, а то точно скажете, що реклама) – мою картку миттєво заблокували. Українська банківська система зберегла мої гроші. А міжнародний гігант Booking мої дані – ні?

Друга історія свіжіша й трапилася буквально минулого місяця. Я дуже часто вожу дитину на лікування до невеличкого містечка в Німеччині. Якийсь аншлаг там був у серпні й вересні, вільних нормальних апартаментів не було, тож довелося бронювати готель. Тижні за три до поїздки.

За кілька днів після бронювання приходить мені у WhatsApp повідомлення. У відправника – назва та емблема мого німецького готелю. Та й текст не такий нахабний, як у моїх подружок: "Чекаємо на вас! Так дбаємо про ваш комфорт, що хочемо заселити вас у номер зі швидкістю ракети… Перейдіть за посиланням, зареєструйтеся заздалегідь, залиште ваші дан"… І нібито все ок, криміналом ще не тхне, але: номер відправника – американський.

Я дівчинка обережна, телеграм мені вже ламали, брудного до рота не тягну, за сумнівними посиланнями не ходжу. Тож спочатку я вирішила бути культурною – написала, що, хлопці, ви, звичайно, класні, я також згоряю від нетерпіння, але давайте листуватися саме в чаті Booking. Мої заокеанські "друзяки" замовкли.

Але ненадовго. За тиждень до поїздки вони, але вже з іншого американського номера, знову надіслали мені у WhatsApp повідомлення з ідентичним текстом.

Тут уже я звернулася до ChatGPT, свого товариша 24/7. Він мене похвалив: яка ж ти, Наташенько, розумна дівчинка, що не переходила за посиланням, бо тут фішинг чистої води. Я від похвали розтанула, та й збережені гроші й нерви гріли мені душу…

Після приїзду до готелю розповіла там цю історію: мовляв, у вас двійник за океаном. Німці напружилися, але, зрозуміло, лише розвели руками.

Мораль цього послання така: коли та як там розбереться ЄС із Booking – невідомо, хоча й добре, що це питання порушили на такому рівні. Але: триста разів подумайте, перш ніж натиснути на якесь посилання, особливо якщо воно стосується грошей. Навряд чи шахраї пустять ваші тисячі у.о. на захист носорогів та папуг або цього світу – від війн та бідності.