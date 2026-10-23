22:30  22 жовтня
Дизель перетнув нову межу: що відбувається з цінами на АЗС
23:40  22 жовтня
На Житомирщині чоловіка жорстоко побили прямо біля магазина
23:55  22 жовтня
Українські яблука витіснили імпортні на полицях магазинів
UA | RU
UA | RU
Наталія Панченко Журналістка info@regionews.ua
23 жовтня 2026, 07:59

Booking.com, відповідь за ваші с̶л̶ь̶о̶з̶и̶ гроші

23 жовтня 2026, 07:59
Читайте также на русском языке
Коли ЄС розбереться з Booking – невідомо. Але добре, що питання підняли на такому рівні. А поки тричі подумайте, перш ніж натискати на будь-яке посилання
Коли ЄС розбереться з Booking – невідомо. Але добре, що питання підняли на такому рівні. А поки тричі подумайте, перш ніж натискати на будь-яке посилання
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нарешті! Це сталося! Новинні стрічки потішили: "Європейська комісія розпочала поглиблене розслідування щодо сервісу бронювання житла Booking.com через ризики, пов’язані з фейковими оголошеннями та фішинговим шахрайством".

Ну, зізнавайтеся, хто з вас, постійних користувачів Booking, стикався з розводняком на гроші (фішингом, по-науковому)? Хто скільки віддав спочатку шахраям, а потім стільки ж змушений був заплатити за готель?

Такі історії мої подружки розповідають пошепки, бо й у стін є вуха, а вуха їхніх чоловіків – навіть у повітрі. І тому, що ціна питання – від 10 тисяч у. о. понад вартість бронювання. А на відпустку ж усі налаштувалися: діти пакують свої валізи, чоловік подумки обирає коктейлі в готельному барі та диван позручніше десь подалі від усіх.

І всі мої знайомі, які потрапили в таку історію, платили за відпочинок двічі. Бо жодне звернення до Booking не завершувалося бажаним: "Вибачте-пробачте, що ви такі лохи, ми самі заплатимо за ваш готель, а вам надішлемо втішні зефірки". Booking розводив руками й поважно доповідав: "Ми до цього стосунку не маємо". Те саме казали й готелі.

А схема була проста: у Viber або WhatsApp надходило повідомлення нібито від омріяного готелю з твоїми датами перебування:"Дуже раді, що ви забронювали наш готель! З нетерпінням чекаємо на вас! Усі баяни вже порвали… Сплатіть просто зараз!" І мої подружки, і не лише вони, платили…
Я користуюся Booking уже понад 10 років. Із готелями та апартаментами бувало різне. А ось Booking завжди (і це не реклама) ставав на мій бік у суперечках із власниками об’єктів розміщення й повертав гроші навіть за бронювання без права на повернення коштів. А ще – купа приємних знижок (хоч іноді й ілюзорних) та бонусів (цілком реальних).

У мене особисто було дві історії, коли, схоже, мої дані "втекли" із Booking до спритних товаришів, які опанували сучасні види розводняків на гроші.

Перша трапилася ще у 2025-му. З моєї єврової картки, якою я оплачую готелі в Європі через Booking, хтось списав 1 долар. Мені, звичайно, таких великих грошей було б не шкода – якби пішли вони на порятунок північних білих носорогів або какапо, нелітаючих нічних папуг. Але мій долар нібито вирушив до якогось готелю в Штатах. У гостях у Трампа я ніколи не була, візи не маю. Тож я навіть напідпитку не могла забронювати там готель.

Дякую моєму банку (не скажу якому, а то точно скажете, що реклама) – мою картку миттєво заблокували. Українська банківська система зберегла мої гроші. А міжнародний гігант Booking мої дані – ні?

Друга історія свіжіша й трапилася буквально минулого місяця. Я дуже часто вожу дитину на лікування до невеличкого містечка в Німеччині. Якийсь аншлаг там був у серпні й вересні, вільних нормальних апартаментів не було, тож довелося бронювати готель. Тижні за три до поїздки.

За кілька днів після бронювання приходить мені у WhatsApp повідомлення. У відправника – назва та емблема мого німецького готелю. Та й текст не такий нахабний, як у моїх подружок: "Чекаємо на вас! Так дбаємо про ваш комфорт, що хочемо заселити вас у номер зі швидкістю ракети… Перейдіть за посиланням, зареєструйтеся заздалегідь, залиште ваші дан"… І нібито все ок, криміналом ще не тхне, але: номер відправника – американський.

Я дівчинка обережна, телеграм мені вже ламали, брудного до рота не тягну, за сумнівними посиланнями не ходжу. Тож спочатку я вирішила бути культурною – написала, що, хлопці, ви, звичайно, класні, я також згоряю від нетерпіння, але давайте листуватися саме в чаті Booking. Мої заокеанські "друзяки" замовкли.

Але ненадовго. За тиждень до поїздки вони, але вже з іншого американського номера, знову надіслали мені у WhatsApp повідомлення з ідентичним текстом.

Тут уже я звернулася до ChatGPT, свого товариша 24/7. Він мене похвалив: яка ж ти, Наташенько, розумна дівчинка, що не переходила за посиланням, бо тут фішинг чистої води. Я від похвали розтанула, та й збережені гроші й нерви гріли мені душу…

Після приїзду до готелю розповіла там цю історію: мовляв, у вас двійник за океаном. Німці напружилися, але, зрозуміло, лише розвели руками.

Мораль цього послання така: коли та як там розбереться ЄС із Booking – невідомо, хоча й добре, що це питання порушили на такому рівні. Але: триста разів подумайте, перш ніж натиснути на якесь посилання, особливо якщо воно стосується грошей. Навряд чи шахраї пустять ваші тисячі у.о. на захист носорогів та папуг або цього світу – від війн та бідності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЄС гроші туризм туристи шахраї готель шахрайство Booking
 
Підписуйтесь на RegioNews
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
Росіяни атакували енергетику Житомирщини: понад 900 населених пунктів без світла
23 жовтня 2026, 08:30
На Запоріжжі через російські удари загинули троє людей
23 жовтня 2026, 08:22
Росіяни атакували Харків безпілотником: виникла пожежа
23 жовтня 2026, 08:15
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: є постраждалі
23 жовтня 2026, 07:56
Зеленський заявив, що Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
23 жовтня 2026, 07:37
Росіяни атакували Полтаву дронами: пошкоджені будинки та залізнична інфраструктура
23 жовтня 2026, 07:29
У Києві уламки балістичної ракети впали біля будинків: їх вилучили піротехніки
23 жовтня 2026, 07:16
У Генштабі оновили дані про втрати російської армії на фронті
23 жовтня 2026, 07:14
Росіяни масовано атакували Суми ударними БпЛА: є постраждалі
23 жовтня 2026, 07:03
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Борислав Береза
Валерій Пекар
Всі блоги »