Знецінення як аргумент

Знецінення як аргумент

Фото: з відкритих джерел

Знецінення як аргумент

Є один дуже серйозний аргумент, який я рідко зустрічаю в публічних дискусіях щодо необхідності продовжувати підтримувати Україну. Цей аргумент – знецінення. Я маю на увазі те, що в разі відмови підтримувати нас і нашу боротьбу, в разі нашої поразки – знеціниться дуже багато вже зробленого.

В першу чергу, знеціниться мільярдна допомога Україні з боку як американських, так і європейських партнерів. За різними оцінками мова йде про близько 380 млрд доларів. В разі відмови нас підтримувати і нашої можливої поразки виявиться, що ці кошти були витрачені в пусту. Більше того, поразка України створює ще більші ризики для безпеки Європи, що потребуватиме ще більших витрат на європейські військові сили.

По – друге, знецінюється роль і статус Заходу як глобальної сили. Оскільки наша війна подається росіянами, і часто так і сприймається, як війна із "глобальним Заходом", то наша поразка стає поразкою Заходу. І це буде мати катастрофічні наслідки для глобальної безпеки. Фактично, це стане сигналом для активізації великої кількості конфліктів в Африці та на Близькому Сході. Це ще більше мотивує Китай забрати Тайвань силою. Тому знецінення ролі Заходу буде мати наслідком ще більшу кількість війн, але вже за безпосередньої участі їх військових.

По-третє, це знецінення нашого подвигу. Я розумію, що багатьом на Захід наплювати на нашу героїчну боротьбу. Але от у чому справа. Якщо не зважаючи на нашу титанічну стійкість – ми програємо росіянам, то що їм протиставлять європейці? Сьогодні ми показуємо всім, що орків можна бити і перемагати. І це мотивує. Цікаво, як буде з морально-психологічним станом в європейських солдат, якщо не зважаючи на все, росія переможе?

То може навпаки докластись до того, щоб Україна вистояла?