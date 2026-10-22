Смертельна ДТП на Волині: трактор влетів у іномарку

Фото: прокуратура

На Волині судили водія трактора за смертельну ДТП. Він зіткнувся з іномаркою, внаслідок чого загинули люди

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Аварія сталась взимку 2020 року в селі Баківці Луцького району. Чоловік їхав за кермом трактора, до якого був причіплений культиватор шириною 5 метрів без встановлених габаритних вогнів.

Через порушення правил дорожнього руху, водій трактора зіткнувся з Hyndai Santa Fe, який їхав зустрічною смугою. Внаслідок ДТП водій легковика загинув, а пасажир отримав серйозні травми.

Тепер у суді підтвердили, що вирок набрав законної сили. Водій трактора отримав покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на металобрухт. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловіка госпіталізували.