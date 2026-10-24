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24 жовтня 2026, 00:55

Реперка alyona alyona зменшила шлунок

24 жовтня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Реперка alyona alyona перенесла операцію. Вона розповіла, що вирішила зробити зменшення шлунку

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами alyona alyona, її подруга зменшила шлунок, після чого стала важити 75 кілограмів замість 140 кілограмів. Сама артистка спочатку не хотіла робити операцію, але наразі через звички та її графік у неї немає іншого вибору, як зробити це, якщо вона не хоче покласти все життя на схуденняє.

"Я вдаюсь до механічних дій, які не дозволять мені іти в ще більшу вагу, переїдати. Для мене це дуже важливо: працювати над собою, розвиватися, змінюватися й бути прикладом. Я обираю такий шлях. Мені все одно, чи засудить мене хтось, чи знецінить. Це мій шлях", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше артистка розповідала, які в неї є труднощі через зайву вагу. При цьому вона зазначила, що їй комфортно з її тілом, але вона хотіла б важити 80 кілограмів.

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