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24 жовтня 2026, 12:56

У Києві відновили рух метро між "Видубичами" та "Славутичем"

24 жовтня 2026, 12:56
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Фото: pnktv.news
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У Києві відновили рух поїздів зеленою лінією метро між станціями "Видубичі" та "Славутич", який призупиняли через наслідки російського обстрілу. Наразі лінія працює у звичайному режимі

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київський метрополітен", передає RegioNews.

"Фахівці метрополітену виконали всі необхідні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу", — йдеться у повідомленні КМДА.

У міській адміністрації також нагадали, що під час жовтого рівня загрози поїзди курсують наземною ділянкою зеленої лінії.

Якщо оголошують червоний рівень загрози, рух поїздів Південним мостом призупиняють.

Нагадаємо, що у Харкові 24 жовтня через перебої з електропостачанням виникли проблеми з рухом наземного електротранспорту та метрополітену. Наразі рух поступово відновлюється, однак на окремих маршрутах можливі суттєві затримки. Автобуси працюють у штатному режимі.

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