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23 жовтня 2026, 21:06

На Харківщині внаслідок ДТП загинув 72-річний пішохід

23 жовтня 2026, 21:06
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Фото: поліція Харківської області
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У Чугуєві Харківської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 72-річний чоловік. Його збив автомобіль ВАЗ, коли він переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними даними правоохоронців, 50-річний водій автомобіля ВАЗ рухався з боку Харкова та наїхав на чоловіка, який переходив проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу, однак він помер.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні.

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