Фото: Национальная полиция

Следователи задержали 60-летнего водителя грузовика DAF, которого подозревают в дорожно-транспортном происшествии с четырьмя пострадавшими. Мужчина из Житомирской области находится в изоляторе временного содержания

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным следствия, водитель грузовика DAF столкнулся с попутным автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 60-летний житель. От удара пикап отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Opel Vivaro под управлением 36-летнего жителя Ровно.

В результате аварии травмировались четыре человека. Водитель Mitsubishi получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также травмы грудной клетки, брюшной полости и таза.

У водителя Opel, его 34-летней супруги и пятилетнего сына медики диагностировали политравмы и травмы головы. Всех троих в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ДТП произошло 22 октября около 17:00 на трассе Киев – Чоп вблизи Квасилова.

Ранее в Ровенской области в результате столкновения с грузовиком легковушка превратилась в металлолом. Пассажирка легковушки погибла на месте, ее муж был госпитализирован.