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24 жовтня 2026, 11:25

На Дніпропетровщині під ударами були чотири райони: пошкоджені будинки та інфраструктура

24 жовтня 2026, 11:25
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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23 жовтня російські війська завдали понад 120 ударів по Нікополю, Марганцю та населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області. Унаслідок артилерійського обстрілу житлових будинків у Нікополі осколкові поранення дістав 47-річний поліцейський, який перебував удома

Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, російські війська атакували Нікополь, Марганець і населені пункти Червоногригорівської, Мозолевської, Марганецької та Покровської сільської громад. Для ударів ворог застосовував артилерію та безпілотники різних типів.

Близько 17:00 російські військові обстріляли з артилерії житлові будинки в Нікополі. Поранення дістав 47-річний працівник поліції, який у цей момент перебував удома. Чоловікові надали медичну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Унаслідок атак у Нікопольському районі пошкоджено інфраструктуру, адміністративні будівлі, два вантажні автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки. Від ранку 24 жовтня район знову перебуває під російськими ударами.

Також 23 жовтня російські безпілотники атакували Грушівську та Карпівську громади Криворізького району, де пошкоджено інфраструктуру.

У Синельниківському районі під ударами перебували Васильківська та Покровська громади. Поліцейські зафіксували пошкодження приватного будинку.

У Підгородненській громаді Дніпровського району внаслідок атаки виникла пожежа.

На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують воєнні злочини російських військ і встановлюють остаточні наслідки атак.

Поліція закликає жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги та, за можливості, перебувати в укриттях.

Нагадаємо,що унаслідок російської атаки на Дніпро та передмістя 23 жовтня загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.

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