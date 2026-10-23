На Дніпропетровщині через російські атаки загинула людина, 11 поранені

Фото: поліція Дніпропетровської області

Упродовж 23 жовтня російські війська майже 70 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися чотири райони регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Дніпрі внаслідок атак пошкоджені інфраструктура, підприємства, приватні будинки й автомобілі. Вісім поранених перебувають у лікарні.

У Підгороднянській громаді Дніпровського району постраждали троє людей: чоловіки віком 66 і 46 років та 55-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, а також Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську та Мозолевську громади. Пошкоджені інфраструктура, адміністративна будівля, приватні будинки та вантажні автомобілі.

На Криворіжжі під ударом опинилися Карпівська та Грушівська громади. Там пошкоджено інфраструктуру.

У Синельниківському районі російські війська атакували Покровську громаду.

Нагадаємо,що унаслідок російської атаки на Дніпро та передмістя 23 жовтня загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.