Фото: поліція

ДТП сталася ввечері 21 жовтня на автодорозі між Тячевом і Тересвою у Тячівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Попередньо встановлено, що 47-річний водій BMW не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу та влетів у Renault.

Внаслідок зіткнення 68-річний водій Renault загинув на місці.

Трьох постраждалих — двох пасажирок Renault віком 50 і 60 років, а також водія BMW — госпіталізували до лікарні з різними травмами.

У водія BMW взяли зразки крові для на перевірки на стан сп’яніння.

Обидві автівки вилучили та помістили на спецмайданчик. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вдень 19 жовтня на Рівненщині внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на металобрухт. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловіка госпіталізували.