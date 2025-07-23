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Ці антикорупційні органи займалися не тим, що потрібно робити

Як передає RegioNews, про це народний депутат України від партії "Слуга народу" та почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк повідомив у коментарі Tribuna.com.

"Мабуть, бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, показували немаленький обʼєм роботи, передавали далі в прокуратуру. Далі їх не цікавило те, що буде відбуватися – головне пришити людині якусь проблему, а доводити зворотне – це твоя особиста проблема", - заявив нардеп.

Як повідомлялось, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. За словами депутата Ярослава Железняка, це фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Раніше у НАБУ та САП заявляли, що в разі ухвалення такого законопроєкту антикорупційна інфраструктура України буде зруйнована. При цьому раніше СБУ без офіційного попередження приходила до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

У відомствах заявляли, що обшуки можуть зірвати розслідування корупційних справ.