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Правоохоронці завершили розслідування по ПриватБанку. Вони зазначили, що йдеться про заволодіння

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у січні-березні кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для того, щоб це зробити, банк зобов'язали штучно виплатити підконтрольній компанії 9,2 мільярда гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Після цього частину суми в розмірі 446 мільйона гривень з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Тоді гроші прийшли на рахунок бенефіциара, а далі він вніс цю суму до статутного капіталу ПриватБанку.

Серед підозрюваних НАБУ називає:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи;

колишній Голова Правління ПриватБанку;

колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;

ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;

ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;

ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

"Нагадаємо, в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн. Справа ПриватБанку є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський перебуває в СІЗО з 2023 року. Тоді йому призначили запобіжний захід через підозру у шахрайстві та відмиванні коштів.

Уже 6 травня 2025 року йому продовжили запобіжний захід в справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка. За даними слідства, Коломойсьий з мотивів особистої помсти замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Крім того, адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. 29 серпня судом було скасовано запобіжний захід по одній зі справ. Йдеться про заставу у розмірі 1,877 мільярда гривень. Проте бізнесмен залишився в СІЗО, оскільки є запобіжний захід по іншій справі.