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У Рівненській області судитимуть чоловіка, якого підозрюють у двох смертельних побиттях - загинули вітчим і знайомий

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

25-річного мешканця села Межиріч Острозької територіальної громади судитимуть за два тяжкі злочини, які призвели до загибелі людей. За даними правоохоронців, у березні цього року між підозрюваним і його 50-річним вітчимом виникла сварка. Сутичка сталася у будинку, де вони проживали разом. У ході конфлікту молодик кілька разів ударив родича ногами по тулубу. Через два дні потерпілий помер унаслідок отриманих травм.

Слідчі також з'ясували, що цей же чоловік причетний до ще одного смертельного побиття. У січні він напав на 57-річного односельця. Потерпілого госпіталізували, але через кілька днів він помер у лікарні від тяжких тілесних ушкоджень.

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Підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження передані до суду.

Серед обтяжуючих обставин - вчинення злочинів повторно, у стані алкогольного сп’яніння, а також щодо особи, з якою підозрюваний перебував у сімейних стосунках.

Нагадаємо, у Дніпрі судитимуть 23-річного чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження.