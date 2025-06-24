На Рівненщині судитимуть експравоохоронця, який організував корупційну схему на війні

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На Рівненщині судитимуть експравоохоронця, який організував побори з колег за уникнення служби в районі бойових дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Працівники відомства завершили досудове розслідування щодо колишнього посадовця одного з правоохоронних органів Рівненської області, який брав гроші з колег за виключення їх зі списків на відрядження в район проведення бойових дій.

За даними слідства, за 5000 доларів США правоохоронець обіцяв допомогти зі скасуванням відрядження на фронт на шість місяців. У реалізації злочинної схеми йому допомагала родичка-пенсіонерка, яка мала зв’язки серед військового керівництва. Саме через неї вносилися зміни до відповідних розпорядчих документів.

Незаконну діяльність викрив один з колег фігуранта, який принципово відмовився платити та поїхав у відрядження.

За скоєне зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ.