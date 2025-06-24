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В Ровенской области будут судить мужчину, подозреваемого в двух смертельных избиениях - погибли отчим и знакомый

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

25-летнего жителя села Межирич Острожской территориальной громады будут судить за два тяжких преступления, которые привели к гибели людей. По данным правоохранителей, в марте этого года между подозреваемым и его 50-летним отчимом возникла ссора. Инцидент произошел в доме, где они проживали вместе. В ходе конфликта молодой человек несколько раз ударил родственника ногами по туловищу. Через два дня потерпевший скончался в результате полученных травм.

Следователи также выяснили, что этот же мужчина причастен к еще одному смертельному избиению. В январе он напал на 57-летнего односельчанина. Потерпевшего госпитализировали, но через несколько дней он скончался в больнице от тяжких телесных повреждений.

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Подозреваемый был задержан. Ему сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства переданы в суд.

Среди отягчающих обстоятельств - совершение преступлений повторно, в состоянии алкогольного опьянения, а также лица, с которым подозреваемый находился в семейных отношениях.

Напомним, в Днепре будут судить 23-летнего мужчину, нанесшего тяжкие телесные повреждения.