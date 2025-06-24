В Івано-Франківську в річці потонула людина
Трагедія сталася 21 червня на вулиці Галицькій в Івано-Франківську. Рятувальники дістали тіло потопельника з водойми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області.
Перехожі помітили поблизу мосту в річці Бистриця-Солотвинська тіло чоловіка. На місце події викликали рятувальників.
"О 12:07 водолазами виявлено та піднято на берег тіло чоловіка 1989 року народження без ознак життя", — повідомили в ДСНС.
Наразі компетентні органи встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині у міському парку втопився чоловік.
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