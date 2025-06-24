фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Трагедія сталася 21 червня на вулиці Галицькій в Івано-Франківську. Рятувальники дістали тіло потопельника з водойми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області.

Перехожі помітили поблизу мосту в річці Бистриця-Солотвинська тіло чоловіка. На місце події викликали рятувальників.

"О 12:07 водолазами виявлено та піднято на берег тіло чоловіка 1989 року народження без ознак життя", — повідомили в ДСНС.

Наразі компетентні органи встановлюють усі обставини трагедії.