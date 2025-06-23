Фото: поліція Дніпропетровської області

Інцидент трапився 24 квітня в Центральному районі, на проспекті Олександра Поля

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі до суду скерували справу щодо 23-річного чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження 26-річному мешканцю міста.

Про пораненого чоловіка поліції повідомили очевидці. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та кримінальна поліція. Правоохоронці затримали підозрюваного згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у нього виявили наркотичну речовину - канабіс, а також вилучили знаряддя злочину.

Під час досудового розслідування слідчі Дніпровського районного управління поліції №1 зібрали достатньо доказів, щоб передати до суду обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України - частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та частиною 1 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів).

Судовий розгляд справи має визначити міру відповідальності молодика за скоєні злочини. Правоохоронці нагадують про важливість своєчасного звернення по допомогу у разі подібних випадків.

Нагадаємо, жінка вбила чоловіка на подвір’ї приватного будинку в Дніпрі: підозрювану затримали.