На Рівненщині під колесами автівки загинув велосипедист
Смертельна ДТП сталася ввечері 22 червня поблизу села Корнин Рівненського району. Велосипедист помер у лікарні
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 22:40 автомобіль Volkswagen Passat наїхав на 68-річного місцевого жителя, який переходив дорогу у невстановленому місці з велосипедом у руках.
"Внаслідок ДТП керманича двоколісного із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де через півтори години він помер", — йдеться в повідомленні.
За кермом авто перебував 25-річний рівнянин. Він був тверезий. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині внаслідок аварії загинула 40-річна мотоциклістка.
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