На Рівненщині під колесами автівки загинув велосипедист

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 22:40 автомобіль Volkswagen Passat наїхав на 68-річного місцевого жителя, який переходив дорогу у невстановленому місці з велосипедом у руках.

"Внаслідок ДТП керманича двоколісного із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де через півтори години він помер", — йдеться в повідомленні.

За кермом авто перебував 25-річний рівнянин. Він був тверезий. Наразі тривають слідчі дії.