Погрожував ножем і душив: на Рівненщині чоловіка засудили за розбій

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Суд призначив 45-річному жителю Сарненського району покарання у вигляді 6 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу на жінку

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася влітку торік у селі Глинне.

Нападник, який щойно познайомився з 44-річною місцевою жителькою, прийшов до неї в гості. Під час застілля чоловік приставив до її шиї ніж і вимагав гроші. Коли жінка відмовила, він почав її душити та кілька разів ударив по обличчю.

Потерпіла змогла вирватися і втекти до сусідів, які викликали швидку та поліцію. Нападника затримали через кілька годин у селі Більськ, за 20 кілометрів від місця злочину. Йому повідомили про підозру.

Днями суд виніс вирок — 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, на Одещині жінка за 20 тисяч гривень замовила вбивство рідного брата.

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