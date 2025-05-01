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01 травня 2025, 08:19

Погрожував ножем і душив: на Рівненщині чоловіка засудили за розбій

01 травня 2025, 08:19
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фото: Національна поліція
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Суд призначив 45-річному жителю Сарненського району покарання у вигляді 6 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу на жінку

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася влітку торік у селі Глинне.

Нападник, який щойно познайомився з 44-річною місцевою жителькою, прийшов до неї в гості. Під час застілля чоловік приставив до її шиї ніж і вимагав гроші. Коли жінка відмовила, він почав її душити та кілька разів ударив по обличчю.

Потерпіла змогла вирватися і втекти до сусідів, які викликали швидку та поліцію. Нападника затримали через кілька годин у селі Більськ, за 20 кілометрів від місця злочину. Йому повідомили про підозру.

Днями суд виніс вирок — 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набуття вироком законної сили обвинувачений залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, на Одещині жінка за 20 тисяч гривень замовила вбивство рідного брата.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині затримали чоловіка, який вбив 25-річного хлопця гранатою. Зараз зловмисник під вартою.

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