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30 квітня 2025, 09:51

Син священника з Луцька отримав 8 років в'язниці за грабіж

30 квітня 2025, 09:51
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фото: скриншот із відео
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У Луцьку сина священника засудили до 8 років за грабіж електронної сигарети. Хлопець раніше вже мав судимість за крадіжку і перебував на іспитовому терміні

Про це йдеться в сюжеті ТРК "Аверс", передає RegioNews.

Зазначається, що 21-річний житель Луцька відкрито поцупив із магазину електронну цигарку.

За даними правоохоронців, юнак взяв електронну сигарету вартістю 594 гривні з полиці, сховав її у спідню білизну та, попри прохання продавця повернути товар, вийшов із ним із приміщення.

У суді хлопець і його захисник наполягали, що злочинний намір виник спонтанно, і він нібито повернув пристрій у магазин. Адвокат стверджував, що обвинувачений кинув вейп на іншу полицю вітрини, однак суд не повірив цій версії. Назва вилученої електронної сигарети збігалася з найменуванням у накладній підприємця.

Суд першої інстанції визнав хлопця винним, призначивши 7,5 року ув'язнення. До цього строку додали ще пів року невідбутого покарання за попередній злочин.

Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Нагадаємо, на Волині судимий чоловік скоїв розбійний напад. Один із потерпілих – неповнолітній.

Раніше двоє закарпатців у Тернополі побили та пограбували чоловіка. Відомо, що вони спровокували конфлікт, а потім побили чоловіка та відібрали в нього два смартфони.

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