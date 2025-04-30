Син священника з Луцька отримав 8 років в'язниці за грабіж

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У Луцьку сина священника засудили до 8 років за грабіж електронної сигарети. Хлопець раніше вже мав судимість за крадіжку і перебував на іспитовому терміні

Про це йдеться в сюжеті ТРК "Аверс", передає RegioNews.

Зазначається, що 21-річний житель Луцька відкрито поцупив із магазину електронну цигарку.

За даними правоохоронців, юнак взяв електронну сигарету вартістю 594 гривні з полиці, сховав її у спідню білизну та, попри прохання продавця повернути товар, вийшов із ним із приміщення.

У суді хлопець і його захисник наполягали, що злочинний намір виник спонтанно, і він нібито повернув пристрій у магазин. Адвокат стверджував, що обвинувачений кинув вейп на іншу полицю вітрини, однак суд не повірив цій версії. Назва вилученої електронної сигарети збігалася з найменуванням у накладній підприємця.

Суд першої інстанції визнав хлопця винним, призначивши 7,5 року ув'язнення. До цього строку додали ще пів року невідбутого покарання за попередній злочин.

Апеляційний суд залишив вирок без змін.

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