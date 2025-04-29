На Одещині жінка за 20 тисяч гривень замовила вбивство рідного брата

фото: Національна поліція

Жителька Одеської області хотіла позбутися близького родича, аби не ділити з ним спадок. Їй загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 50-річна жителька Авангардівської громади прагне "позбутися" старшого брата, і підшукала для його вбивства двох осіб. У такий спосіб жінка хотіла усунути претендента на половину будинку, що дістався їм у спадок після смерті матері.

За убивство кілери мали отримати 20 тисяч гривень.

Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство чоловіка, створивши переконливі для замовниці фото. Після "доказів" жінка передала "виконавцям" обіцяну суму, після чого була затримана поліцейськими.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Одещині судитимуть 69-річного чоловіка, який зарізав односельця.