13:42  29 квітня
На Харківщині неповнолітня працювала на росіян: 16-річна отримала підозру
12:29  29 квітня
Жахлива знахідка в Рівному: на смітнику виявили мертве немовля
11:35  29 квітня
Посадовиця міськради на Миколаївщині виявилася агенткою РФ
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2025, 15:45

На Одещині жінка за 20 тисяч гривень замовила вбивство рідного брата

29 квітня 2025, 15:45
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Жителька Одеської області хотіла позбутися близького родича, аби не ділити з ним спадок. Їй загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 50-річна жителька Авангардівської громади прагне "позбутися" старшого брата, і підшукала для його вбивства двох осіб. У такий спосіб жінка хотіла усунути претендента на половину будинку, що дістався їм у спадок після смерті матері.

За убивство кілери мали отримати 20 тисяч гривень.

Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство чоловіка, створивши переконливі для замовниці фото. Після "доказів" жінка передала "виконавцям" обіцяну суму, після чого була затримана поліцейськими.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Одещині судитимуть 69-річного чоловіка, який зарізав односельця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область замовлення вбивства затримання поліція
На Одещині посадовець ТЦК за 3000 доларів змінював дані військовозобов’язаних в електронній системі "Оберіг"
29 квітня 2025, 11:50
В Одесі поліцейські затримали псевдоадвоката, який за 15 000 доларів обіцяв звільнити від військової служби
28 квітня 2025, 14:28
На Одещині зіткнулися вантажівка та два легковики: рух трасою ускладнений
28 квітня 2025, 12:08
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Росіяни скинули КАБ на Херсон: постраждала жінка
29 квітня 2025, 15:45
Щеплення під контролем: Донеччина забезпечена вакцинами на 100%
29 квітня 2025, 15:39
На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka можуть запровадити податок
29 квітня 2025, 15:22
Сили оборони знищили логістику та техніку росіян під Куп’янськом
29 квітня 2025, 15:10
На Тернопільщині посадовець вишу за 1600 доларів продавав відстрочки від служби в армії
29 квітня 2025, 14:52
У Києві нададуть компенсації на оренду житла для жителів, чиї будинки зруйнували російські ракети
29 квітня 2025, 14:49
На Рівненщині бракує крові: жителів регіону просять про допомогу
29 квітня 2025, 14:49
У Харкові від початку війни народилося понад 8 тисяч малюків
29 квітня 2025, 14:30
На Волині чоловіка оштрафували на майже 25 тис. грн за продаж черемші
29 квітня 2025, 14:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Православна церква України
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »