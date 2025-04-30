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30 квітня 2025, 08:22

У Рівному шахраї видурили у пенсіонерки понад 120 тисяч гривень

30 квітня 2025, 08:22
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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34-річна мешканка Рівного, яка лише 10 днів тому отримала вирок за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, знову вчинила правопорушення — цього разу шахрайство

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 24 квітня близько 17:00 до 76-річної жительки обласного центру зателефонував невідомий, який представився лікарем. Він повідомив, що її син нібито потрапив у ДТП, перебуває в тяжкому стані та потребує негайного і дорогого лікування.

Через деякий час до дверей жінки прийшла незнайома жінка, якій пенсіонерка віддала понад 120 тисяч гривень різною валютою.

Правоохоронці оперативно встановили особу "кур'єрки". За передачу коштів спільникам вона отримала 300 доларів США.

Зловмисницю затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили аферистів, які виманювали в людей гроші "на лікування родичів".

Раніше на Сумщині чоловіки переказали аферистам понад 400 тисяч гривень за неіснуючі авто.

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