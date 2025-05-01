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01 мая 2025, 08:19

Угрожал ножом и душил: на Ровенщине мужчину осудили за разбой

01 мая 2025, 08:19
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фото: Национальная полиция
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Суд назначил 45-летнему жителю Сарненского района наказание в виде 6 лет лишения свободы за совершение разбойного нападения на женщину

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло летом прошлого года в селе Глинное.

Нападающий, только что познакомившийся с 44-летней местной жительницей, пришел к ней в гости. Во время застолья мужчина приставил к шее нож и требовал деньги. Когда женщина отказала, он начал ее душить и несколько раз ударил по лицу.

Потерпевшая смогла вырваться и убежать к соседям, вызвавшим скорую и полицию. Нападавшего задержали через несколько часов в селе Бельск, в 20 километрах от места преступления. Ему сообщили о подозрении.

На днях суд вынес приговор — 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет оставаться под стражей.

Напомним, на Одещине женщина за 20 тысяч гривен заказала убийство родного брата.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине задержали мужчину, который убил 25-летнего парня гранатой. Сейчас злоумышленник под стражей.

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