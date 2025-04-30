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30 квітня 2025, 10:55

На Закарпатті поліція закликала АЗС не продавати пальне неповнолітнім

30 квітня 2025, 10:55
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фото: Національна поліція
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Патрульна поліція Закарпаття провела інформаційну акцію на АЗС у Мукачеві, під час якої пояснила, на що звертати увагу передусім при продажу пального

Як передає RegioNews, про це йдеться на сторінці поліції у соціальній мережі Facebook.

Правоохоронці провели інформаційну акцію на автозаправних станціях (АЗС) міста, зосередивши увагу на відповідальному продажу паливно-мастильних матеріалів, особливо неповнолітнім особам.

Як зазначають у прес-службі патрульної поліції області, основна мета заходу — привернути увагу працівників АЗС до важливості дотримання законодавства, а також недопущення диверсійної діяльності, яка є спільним завданням для всіх громадян.

Правоохоронці наголосили, що такі заходи сприяють безпеці регіону та допомагають запобігати потенційним загрозам.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали трьох порушників, які намагались вночі втекти до Румунії.

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