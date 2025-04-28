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28 квітня 2025, 22:45

Кинув гранату в гараж: на Харківщині чоловік вбив свого "опонента"

28 квітня 2025, 22:45
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Фото: прокуратура
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На Харківщині затримали чоловіка, який вбив 25-річного хлопця гранатою. Зараз зловмисник під вартою

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Повідомили про підозру 47-річному чоловіку за фактами умисного вбивства та носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Зараз йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними правоохоронців, 24 квітня 2025 року на території гаражного кооперативу в Богодухові між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Свідкам вдалось припинити конфлікт. 47-річний зловмисник пішов звідти.

Проте через пів години він повернувся уже з гранатою. Ручну гранату він кинув у гараж, де був потерпілий. 25-річний постраждалий був госпіталізований. На жаль, за кілька днів він помер у лікарні.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області затримали підозрюваного у вбивстві односельця. Між двома чоловіками стався конфлікт. Зловмисник завдав опоненту кілька ударів по голові. Постраждалий знепритомнів і помер до приїзду медиків.

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