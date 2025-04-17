У Рівному викрили чоловіка, який торгував цигарками без акцизу

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Правоохоронці викрили 46-річного жителя Рівного, який незаконно зберігав і продавав тютюнові вироби

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Встановлено, що чоловік отримував нелегальний товар через логістичні компанії, а збував його з рук в руки на ринку в обласному центрі.

15 квітня правоохоронці зафіксували момент продажу 120 пачок цигарок, аналогічна операція проводилась і раніше.

Під час санкціонованих обшуків оперативники вилучили понад 250 пачок цигарок, чорнову бухгалтерію та кошти, отримані в результаті протиправної діяльності.

Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання і збут підакцизних товарів.

Правопорушник раніше вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі тютюновими та алкогольними виробами.

Нагадаємо, на Одещині суд оштрафував жителя Білгорода-Дністровського, який зберігав та продавав фальсифіковані сигарети.

Раніше на Київщині викрили підпільний цех з виготовлення сигарет. Правоохоронці вилучили товару на 60 млн грн.