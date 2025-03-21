фото: БЕБ

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Незаконне виробництво, приміщення для зберігання сировини та готової продукції знаходилися в різних місцях на Київщині. Фальсифіковані сигарети продавали через телеграм-канал і роздрібні магазини, а також надсилали поштою по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 44 тонни тютюну, з якого фігуранти могли б виготовити майже 500 тисяч пачок сигарет, а також близько 3,6 мільйона акцизних марок невідомого походження.

Крім того, у вантажівках знайшли 437 500 пачок підроблених сигарет відомих брендів, 225 рулонів стрічок для упаковки, 70 коробок з пакуванням для сигарет і обладнання для виробництва.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 60 млн грн. Таким чином вдалося запобігти потрапляння в продаж понад 900 тисяч пачок контрафактних сигарет.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб причетних та канали надходження сировини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"