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16 квітня 2025, 14:57

У Києві чоловік погрожував сусіду ножем і гранатою

16 квітня 2025, 14:57
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фото: Національна поліція
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Поліцейські затримали чоловіка, який у Голосіївському районі погрожував сусідам ножем та гранатою. Внаслідок події ніхто не постраждав

Про це повідомили в столичній поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина про те, що на території садового товариства у Голосіївському районі знаходиться чоловік із гранатою в руках.

На виклик негайно направились слідчо-оперативна група Голосіївського району та вибухотехніки.

На місці події правоохоронці встановили, що зловмисник — 53-річний місцевий мешканець, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, випадково зайшов на територію сусіднього домоволодіння. Там він почав конфліктувати із власницею оселі, 27-річною вагітною жінкою.

Почувши галас, на місце події підійшов інший місцевий мешканець, який намагався заспокоїти порушника, однак той направився до дому, після чого повернувся, озброєний ножем та гранатою, й почав погрожувати чоловікові.

Поліцейські затримали зловмисника та вилучили в нього предмет, схожий на гранату, запал типу УЗРГМ, ніж та пістолет.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві мешканець Житомира до смерті забив знайомого. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам у жорстокому вбивстві військового в Умані.

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Київ поліція Граната пістолет ніж сусід Голосіївський район
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